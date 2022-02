« Beaucoup d’argent public pour des effets contestables ? »

Pour Olivier Allain, agriculteur et conseiller de la Région Bretagne, le coût public de la méthanisation est colossal : « Le rapport du Sénat sorti en septembre 2021 sur le sujet indique que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit d’ici à 2028 un effort de 16,8 milliards d’euros qui bénéficient à un petit nombre : en 2020, il y avait 1 075 installations de production de biogaz en fonction et 1 328 en projet. À titre de comparaison, le budget de la Pac pour la France pour la période 2021-2027 est d’environ 62 milliards d’euros, soit 3,5 fois plus important, alors qu’il concerne plus de 300 000 agriculteurs… »

Pour ce membre du Comité d’Orientation Stratégique d’Agriculture Stratégies, « investir 3 fois la valeur capitalistique de son exploitation pour obtenir un ‘complément de revenu’ paraît ubuesque. Il n’y a qu’en agriculture qu’on peut concevoir de financer des projets qui tournent autour du million d’euros pour espérer gagner un peu, en risquant beaucoup ».

La méthanisation n’est qu’un pansement sur deux problèmes de base, pour le Costarmoricain. En premier lieu, le manque de rentabilité de l’activité agricole : « Pourquoi est-il devenu plus rentable de brûler des matières premières agricoles que de les consommer ? », interroge-t-il. Second point relevé : « L’hyper spécialisation des systèmes entraîne une déconnexion entre l’élevage et le sol, que la méthanisation accentue ». Source :

Agriculture Stratégies