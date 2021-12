La collecte française de lait au plus bas depuis 2016

Ce reflux de la collecte s’observe également chez les autres grands pays producteurs européens.

La collecte de lait « s’établirait à son niveau le plus bas depuis 2016 », note l’institut de l’élevage (Idele) dans sa récente note parue le 14 décembre, basée sur les données FranceAgriMer. « Après un repli de 2,4 % en septembre, le décrochage de la collecte se serait poursuivi en octobre, puis en novembre (environ -2 % par rapport à 2020) », analyse l’institut. Ce décrochage s’expliquerait par « la réduction tendancielle du cheptel » et la baisse de la productivité laitière, « probablement sous l’effet d’une moindre distribution d’aliments concentrés ». La hausse du prix de l’alimentation inciterait les éleveurs à rationner certains aliments comme les correcteurs azotés. À cela s’ajouteraient des fourrages de « qualité moyenne » cette année, notamment l’ensilage de maïs.

Ce reflux de la collecte s’observe également chez les autres grands pays producteurs européens. L’Allemagne et les Pays-Bas connaissent une baisse « encore plus prononcée » que la France : -3 % en l’Allemagne et -4 % aux Pays-Bas en octobre. En Pologne et en Irlande, la croissance de la production ralentit.