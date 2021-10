Vers une meilleure rémunération des agriculteurs français avec la loi EGalim 2

Le 19 octobre 2021, la loi EGalim 2 a été promulguée au Journal officiel. Cette loi vise une meilleure rémunération des agriculteurs. Elle garantira en effet une meilleure prise en compte de leurs coûts de production. De plus, elle permettra de mieux respecter le tarif des industriels et renforcera les mentions d’origine des viandes en restauration. L’État sera vigilant quant au respect de cette loi et de ses nouvelles dispositions. Les services de contrôles sont d’ailleurs déjà mobilisés.

« Cette nouvelle loi permettra à l’agriculture de redevenir ce qu’elle devrait toujours être : un métier d’avenir où la création de valeur pour nos agriculteurs est centrale », a annoncé Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.