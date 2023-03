De plus en plus de femmes embauchées dans les ETA et ETF

Aujourd’hui, dans les entreprises de travaux agricoles ou forestiers, plus d’un actif sur cinq est une femme. De plus en plus, qu’il s’agisse de missions de terrain, de tâches administratives, comptables ou commerciales, les femmes y occupent des postes à responsabilités.

« Au quotidien dans nos entreprises, les femmes démontrent souvent une rigueur et une autonomie particulière, elles sont des managers appréciées », déclare dans un communiqué Martine Perrin, présidente de la commission « Femmes » à la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires.

Retrouvez en vidéo des portraits de femmes travaillant en ETA et en ETF.