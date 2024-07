Abracadabra, et la prairie de Kerampuilh se transforme en une gigantesque scène capable d’accueillir le plus grand festival de France ! Cette 32e édition, parrainée par le Crédit Mutuel de Bretagne, avait beau être placée sous le signe de la sorcellerie, tout ne s’est pas fait en un coup de baguette. Plus de 7 000 laboureurs bénévoles ont ainsi mis la main à la pâte pour permettre aux spectateurs de vivre des moments magiques le temps d’un week-end prolongé. De leur côté, fidèles à leur ligne de conduite, les programmateurs avaient concocté une potion carhaisienne à base d’une large moisson de talents : Sting, David Guetta, Gossip, PJ Harvey, Simple Minds… Une recette unique, capable de faire communier en rythme tous les styles et toutes les générations, et sur laquelle les Charrues veillent avec soin. Mais sachez que celui qui goûte au breuvage du kreiz breizh est ensuite comme ensorcelé. Qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil cogne, à la mi-juillet, c’est direction Carhaix !

