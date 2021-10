Le gaz, leader dans la hausse du coût de l’énergie

« Il est intéressant de remarquer que pour une fois, c’est le gaz et non le pétrole, qui est leader dans la hausse du coût de l’énergie », observe Patricia Le Cadre, directrice du pôle Alimentation et filières de production animale au Cereopa.

Les investisseurs sont de retour sur ce segment depuis septembre, et la flambée des cotations ne concerne pas que les prix sur le mois en cours mais aussi le long terme. « Cela montre que les marchés optent pour une inflation durable ». Les matières premières, qui étaient largement sous-cotées face aux valeurs boursières, sont en train de réduire l’écart. « L’économie réelle se reconnecte aux marchés, mais pas forcément dans le sens que nous aurions souhaité ».