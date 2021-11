Le destin lié de l’agriculture et l’agroalimentaire bretons

Les Chambres d’agriculture de Bretagne ont organisé, le 22 octobre, une journée des salariés des industries agro-alimentaires de Bretagne. La question de l’actif dans les filières agricoles et agroalimentaires a constitué le fil rouge de la journée. La Bretagne agricole et agroalimentaire irrigue les territoires avec plus de 142 000 emplois sur l’ensemble des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Cependant, comme tous les secteurs d’activité actuellement, ce sont des métiers en tension qui peinent à recruter comme en a témoigné l’ABEA, l’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires.

Sur la base d’une étude prospective « Agricultures bretonnes 2040 », les participants ont échangé sur les avenirs possibles des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes et de leurs emplois. Cette réflexion collective sera plus largement partagée lors de la diffusion finale de l’étude début 2022.