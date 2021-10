Le Civam 35 organise un café transmission-reprise

Le Civam 35 IT organise un café transmission – reprise le 5 novembre de 14 h à 16 h 30 à Melesse. Deux témoignages sont proposés : une personne ayant transmis sa ferme laitière à un tiers et une personne récemment installée suite à une reprise d’exploitation. Thèmes abordés : les questions qui se posent sur la transmission, comment ce dernier projet pour sa ferme se conduit, points de vigilances et motivations de celles et ceux qui souhaitent voir leur outil de travail perdurer.

En parallèle, la personne installée partagera son parcours jusqu’à la reprise. Elle ouvre aujourd’hui sa ferme à d’autres projets et productions pour dynamiser le lieu.

Inscription : aurore.sauvaget@civam.org ou 02 99 77 39 28.