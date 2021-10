La coopérative Cooperl s’engage pour un soja durable

La coopérative Cooperl vient de s’engager pour un soja durable en signant le « manifeste des acteurs français pour lutter contre la déforestation ».

À l’avenir, l’entreprise devra inclure une clause contractuelle de non déforestation avec ses fournisseurs. Cet engagement succède à celui des enseignes de la grande distribution en novembre 2020, et à celui de LDC en février 2021. « Les négociants de soja ne peuvent pas continuer à déforester sans en payer les conséquences » annonce Klervi Le Guenic, chargée de campagne forêts tropicales chez Canopée.

Pour rappel, le soja est la première cause de déforestation importée de la France. Il est à 87% destiné à l’alimentation animale.