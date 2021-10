Le marché bio a triplé en 10 ans

D’après les estimations de La Maison de la Bio nouvellement créée, le marché bio français représente un potentiel de 20 milliards d’euros en 2027. « Il contribue à la vitalité des territoires, avec plus de 210 000 emplois aujourd’hui concernés », précise le collectif d’entreprises dans un communiqué.

Le marché français a plus que triplé en 10 ans, jusqu’à devenir le 2e en Europe et le 3e au niveau mondial. En 2020, il représentait 14,3 milliards d’euros sur les périmètres de l’alimentation (consommation à domicile), des cosmétiques, des compléments alimentaires et du textile.