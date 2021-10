L’échalote traditionnelle de Bretagne fédère

« Fédérer tous les acteurs de la filière autour d’un objectif commun : mieux valoriser l’échalote traditionnelle de Bretagne et ainsi protéger son marché face à la concurrence. » Telle est l’ambition de l’association créée en août dernier et présentée à la presse cette semaine.

La toute jeune association représente 67 acteurs de la filière et se structure autour de deux collèges : celui des producteurs/multiplicateurs et celui des négociants. Ce collectif travaillera à « structurer une démarche qualitative permettant de protéger le marché de l’échalote traditionnelle et d’assurer le maintien de la filière sur le territoire de production actuel ».