Le site internet cap-proteines-elevage.fr explique la partie élevage du programme Cap Protéines. Il permet de découvrir les programmes de recherche et les premiers résultats des travaux sur l’autonomie protéique. Des témoignages d’éleveurs (bovins, ovins et caprins) sont également disponibles. En 2022, ce site recueillera les 330 fiches et vidéos des fermes pilotes repérées par Cap Protéines.