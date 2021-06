Retours d’expérience de transitions effectuées

Après une année blanche, les élus Chambre d’agriculture référents des Innov’Action relancent l’opération : une semaine dédiée à des portes ouvertes d’exploitations bretonnes pour échanger autour d’innovations.

« C’est un rendez-vous attendu : le mois de juin est propice aux rencontres et découvertes de d’autres systèmes performants malgré les contraintes sanitaires en vigueur », assure Frédéric Chevalier, agriculteur à Monterfil (35). Il a à cœur que cette édition se déroule avec l’esprit de ces portes ouvertes, qui existent depuis 2008.

« Il est important que les agriculteurs puissent capter de l’information, trouver de nouvelles idées et les adapter pour les appliquer à leur système de production », insiste Anthony Taoc, de Plomodiern (29). Fabienne Garel, installée à Illifaut (22), renchérit : « Pour les Chambres d’agriculture, c’est un temps fort : l’occasion de montrer ce qui peut se faire sur le terrain. »

Ces agriculteurs « innovants » ont divers objectifs : performance technique, économique et environnementale, optimisation de leurs conditions de travail ou actions face à de nouvelles attentes sociétales et commerciales. Aussi, que ce soit sur des approches énergétiques, environnementales avec la réduction des phytosanitaires ou la gestion du bocage, la mise en place de la biosécurité, l’autonomie protéique, la diversification des productions, l’engagement dans des systèmes bas carbone… Les thématiques illustrées avec ces 15 exploitations qui ouvriront leurs portes du 22 au 25 juin, montrent les préoccupations du moment et des réponses possibles au travers des transitions qu’elles ont effectuées.

« Du lait à la viande (porc, bovin viande et ovin pour la première fois), aux productions végétales (cultures, pomme de terre de sélection, arboriculture, légumes…), du système conventionnel au bio, du circuit long au circuit court… Tous les systèmes et toutes les productions, sauf l’aviculture, seront au rendez-vous », liste Jean-Louis Le Fur, de Berné (56).

Inscriptions : www.chambre-agriculture.fr