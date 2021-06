Pure Logistique propose des conteneurs pour les Dasri, déchets d’élevage du quotidien, et les collecte ensuite régulièrement pour traitement. Lancé à destination des ateliers porcins, le service Pure Logistique de Cobitrans est développé depuis un an auprès des élevages bovins du Grand Ouest. Il s’agit d’une solution simple et pratique de collecte automatique des Dasri…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous