Pour mettre en place des mesures curatives et préventives adaptées, la gestion des lésions podales passe tout d’abord par leur identification précise. « Pour cela, il est nécessaire de déterminer leurs définitions, leurs critères d’identification et leurs niveaux de gravité et de les harmoniser », explique Aurore Duvauchelle Waché, chargée de projets Santé et bien-être des…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous