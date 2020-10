Le robot améliore le côchage et la fertilité

Inventé au départ pour limiter certaines tâches répétitives des aviculteurs, le robot Spoutnic fait bouger les volailles et améliore ainsi la productivité des lots.

« La robotique a un vrai rôle à jouer pour améliorer la productivité des élevages et pour limiter les risques de santé-sécurité qui touchent directement les éleveurs tels que les troubles musculosquelettiques, le mal de dos, le stress, les maladies respiratoires, la fatigue physique et nerveuse… », introduisait Yanne Courcoux, directrice de Tibot, lors d’une intervention pendant le salon connecté Elo Élevage le 30 septembre. Tibot développe des robots d’assistance pour les tâches répétitives ce qui permet aux éleveurs de se dégager du temps pour d’autres tâches à plus de valeur ajoutée.

30 % de tentatives de côchage en plus

Des éleveurs ont testé le robot Spoutnic en volaille de chair mais ce dernier est plus utilisé en élevage de volaille reproductrice. Le robot se déplace de manière aléatoire pour faire bouger les poules et limiter la ponte au sol. « Nous avons réalisé un essai comparatif du taux de ponte au sol avec ou sans robot chez un éleveur de poules reproductrices. On partait d’un taux de ponte au sol de 27 % à la 27e semaine d’âge. Après 6 semaines, il était tombé à 3 % sur la partie sans robot et à 1,5 % là où le robot passait quotidiennement. Avec le robot, c’est 1 987 œufs de moins pondus au sol sur 6 semaines et l’éleveur est passé deux fois moins parmi ses volailles chaque jour », décrit Yanne Courcoux. L’entreprise Hubbard s’est intéressée à l’impact de l’utilisation du robot Spoutnic sur le côchage et la fertilité des mâles et femelles reproducteurs. Le robot a été testé sur 2 lots de reproducteurs chair âgés de 48 et 55 semaines.

« Grâce au robot, on constate une augmentation de 30 % des tentatives de cochage. Sa présence dans le bâtiment permet de maintenir un bon niveau d’activité des poules et des coqs, ce qui génère un nombre de tentatives de côchage plus élevé notamment dans les 2 heures avant l’extinction de la lumière. Cela est d’autant plus intéressant puisque la bibliographie montre que la poule a besoin d’être cochée plus souvent après 45 semaines d’âge », analyse Mathieu Lardière, responsable technique chez Hubbard. Il ajoute : « Durant ces différents essais, plus de 4 000 tentatives de côchage ont pu être enregistrées. Il a été mis en évidence une corrélation élevée entre le nombre de tentatives de côchage et la fertilité d’un lot. Le robot aide à garder les animaux actifs durant les dernières heures de la journée, moment durant lequel la présence humaine peut être limitée. »