La vente s’est déroulée dans une bonne ambiance commerciale.

Jeudi 27 août, le Mol organisait la 17e édition de l’Estival de la Viande sur le marché de Guerlesquin (29). Parmi les 134 animaux présentés, 122 ont trouvé preneur. En vif, le prix record de la journée est de 3 410 € pour une vache blonde d’Aquitaine de 1 076 kg et parmi les bêtes vendues au kilo de carcasse, le prix le plus élevé en vache est de 8,56 €/kg. En génisse, la championne, une Blonde d’Aquitaine venant du Gaec de Bodivy, de Sizun, vendue 10,57 €/kg carcasse, est achetée par Michel Le Noac’h, pour Bretagne Viande Distribution à destination du Super U Plogonnec.

Jeunes bovins en vif : U: 2,23-2,60 €.

Bœufs: R: 2,20-2,22 €/kg vif – R: 3,81-4,26 €/kg carcasse – U: 4,43-5,01€/kg carcasse.

Vaches : Belle présentation, elles partent de 1 410 € à 3 410 € en vif et parmi les 32 bêtes à la viande elles se vendent de 3,81 € à 8,56 € pour une Parthenaise.

Génisses : Parmi des 69 génisses vendues, 35 sont en vif, elles se vendent de 1 560 € à 3060 € pour une Blonde d’Aquitaine de 830 kg et parmi les 34 vendues au kilo de carcasse elles partent de 3,77 € en R à 8,05 € pour une Parthenaise et la championne atteint 10,57 €/Kg pour 1 092 kg.

Extrait de palmarès des premiers prix

•Bœuf : toutes races : Gaec Plusquellec, Cléden-Poher (29) ;

•Vache : Blonde d’Aquitaine : EARL de Kermorvan, Pont-Scoff (56) ; Limousine : Marzin Hervé, Saint-Renan (29) ; croisée : Le Belguet Jacques, Saint-Gérand (56); Parthenaise et prix inter races : EARL de l’Espérance, Mellionnec (22) ; Bleu Blanc : Gaec Dubourg,, Lohuec (22).

•Génisse : Blonde d’Aquitaine légère : EARL Alix, Trémeur (22) ; Blonde d’Aquitaine lourde, prix inter race Génisse et championne du jour : Gaec de Bodivy, Sizun (29); Limousine, croisée et Bleu Blanc : Gaec Plusquellec, Cléden-Poher (29) ; Charolaise : Société Tigreat, Plougourvest (29) ; Parthenaise : Gallée Denis, Languenan (22).