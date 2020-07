Une structure pour remercier le personnel médical et les agriculteurs

Dimanche 14 juin, les JA du canton de Belle-Isle-Bégard, qui devaient organiser la fête Terre Attitude fin août à Mantallot, se sont donné rendez-vous sous un hangar avec un objectif : monter une structure de paille pour témoigner tout leur soutien au personnel médical. « Pendant le confinement, nous sommes nombreux à être restés sur le front pour continuer à faire vivre la France. Maintenant que nous pouvons espérer des jours meilleurs, il nous semblait essentiel d’apporter notre soutien et de faire le rapprochement entre le milieu médical et l’agriculture » explique Gérard Peuch, président des JA du canton de Belle-Isle-Bégard. En effet, en ces temps de crise sanitaire, les agriculteurs ont travaillé d’arrache-pied : « Nous sommes là chaque jour pour vous nourrir et vous apporter la meilleure alimentation possible. Comme nous, le personnel soignant s’est mobilisé chaque jour pour sauver des vies. » La structure a été placée en bordure de la D767 au niveau de l’entreprise Tracto Pièces à Pédernec.