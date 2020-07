Le Space 2020 se réinvente

Si le Space 2020 a été annulé dans sa version classique, les organisateurs ont fait le choix de maintenir ou créer certains évènements.

« Les Innov’Space sont la première action qui a été maintenue à la demande de nombreux exposants. Le palmarès 2020 sera dévoilé le mardi 15 septembre au moment de la remise des trophées aux lauréats au parc-expo de Rennes », souligne Anne-Marie Quéméner, commissaire général du Space. « Cette distinction aura d’ailleurs 25 ans cette année. Depuis sa création, 2 958 dossiers de candidatures ont été déposés pour 1 253 Innov’Space décernés. » Pour fêter cet anniversaire, le jury a sélectionné les 100 innovations les plus marquantes. Elles sont consultables sur le site Internet du Space.

Un autre événement en « physique » est prévu le mercredi 16 septembre sous forme de rencontre et table ronde. « Il vise à mettre en lumière la chaîne alimentaire et toutes les personnes de l’amont et l’aval qui contribuent à son bon fonctionnement : réparateurs, chauffeurs, abattoirs… La période de confinement a montré l’importance de tous ces maillons périphériques mais essentiels », précise Marcel Denieul, président du Space. Une invitation pour cet événement a été adressée à Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture.

Vitrine génétique et conférences en ligne

Autre action dans le volet génétique, une vitrine numérique est offerte aux races qui le souhaitent, et notamment la Normande et la Blonde d’Aquitaine qui devaient être à l’honneur cette année. Une plate-forme en ligne va aussi permettre aux exposants et aux visiteurs de prendre des rendez-vous en fonction de leurs attentes et projets. Les conférences se passeront également sur le web cette année. « Une quarantaine sont d’ores et déjà planifiées, d’autres vont s’ajouter. » Outre la Space TV, un espace « podcasts » est lancé et sera disponible dès cet été sur le site du Space et les grandes plates-formes d’écoute (Deezer, YouTube…).