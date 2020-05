Le SPACE 2020 n’aura pas lieu

En raison de la pandémie de Covid-19 et du contexte de crise qu’elle génère, l’organisation du Space a pris la décision de ne pas maintenir l’édition 2020 prévu du 15 au 18 septembre.

Le Salon réunit chaque année plus de 1400 exposants dont un tiers d’internationaux et plus de 100 000 visiteurs dont plus de 14 000 internationaux de 120 pays différents. Cette forte concentration sur le salon rend la mise en place des dispositions sanitaires impossible. La participation internationale est aussi compromise en raison de la restriction actuelle et à venir de tous les déplacements au niveau mondial.

Le SPACE est un rendez-vous très attendu par le monde agricole et contribue de manière importante à la dynamique de ce secteur primordial pour tous les citoyens. Cap sur 2021 désormais, le rendez-vous est déjà donné, le salon aura lieu du 14 au 17 septembre 2021, toujours au Parc Expo de Rennes.