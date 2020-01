Lait : la France retrouve sa 1ère place au classement des pays les plus compétitifs

En 2018, la France a retrouvé la première place du classement des filières laitières les plus compétitives à travers le monde, annonce FranceAgrimer le 31 décembre, à l’occasion de la cinquième édition de la veille concurrentielle internationale sur le lait réalisée par le cabinet Agrex Consulting. La France avait perdue sa place en 2017, et succède aux Pays-Bas, relégués à la 2e place du classement. «La France reste un producteur de lait de premier plan, mais dont les avantages comparatifs (production et demande très diversifiées, bonne image de marque et qualité des produits, bon niveau de recherche et sanitaire…) sont de moins en moins décisifs dans un contexte international plus compétitif», nuancent toutefois les auteurs de l’étude.