L’Adage 35 organise une porte ouverte « Bien pâturer à l’automne » sur l’élevage de Jérôme Martin à Rannée, le mardi 9 novembre. L’éleveur conduit un système herbager très pâturant pour réduire les charges et augmenter l’efficacité économique. « Le pâturage est pratiqué 10 à 11 mois sur 12. Les vêlages sont groupés de fin juillet à début octobre. Ce choix a permis à Jérôme de rationaliser le travail et donc de se libérer du temps », expliquent les organisateurs. Les génisses de renouvellement sont élevées sous vaches nourrices et en pâturage tournant ce qui permet d’obtenir un âge au 1er vêlage proche de 24 mois sans un seul kilo de concentré ni maïs ensilage. « L’ensemble des ces choix font que l’efficacité économique de la ferme approche les 60 % alors qu’elle est autour de 30 à 35 % en moyenne en élevage laitier. »

En pratique

La porte ouverte aura lieu le mardi 9 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, à Rannée (La Haie Tolval). Sur inscription : amael.samson@civam.org – 02 99 77 09 56.