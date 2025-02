Bruxelles fixe les grandes lignes de la future Pac

Sans grandes surprises, le texte « Vision sur l’agriculture et l’alimentation » reprend les grandes lignes des conclusions du Dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture, qui avait réuni une trentaine de parties prenantes. Bruxelles veut « prioriser la production de produits agricoles essentiels à l’autonomie stratégique et à la résilience de l’UE », orienter les soutiens davantage vers ceux qui en ont le plus besoin, « avec une attention particulière aux agriculteurs des zones à contraintes naturelles, aux jeunes et nouveaux agriculteurs, et aux exploitations polyculture-élevage », et offrir à tous les agriculteurs « des outils de gestion des crises et des risques ». Le tout en donnant aux États membres une plus grande flexibilité pour atteindre leurs objectifs. Une flexibilité qui sera étendue aux agriculteurs, leur donnant plus de marge de manœuvre « pour concevoir des pratiques adaptées à leurs exploitations ». Et sera progressivement introduit un système de « benchmarking volontaire » pour les évaluations de durabilité à la ferme. Comme attendu la Commission présentera aussi en 2025 des stratégies sur « le renouvellement générationnel », une vision à long terme pour le secteur de l’élevage (avec l’objectif de concevoir « une chaîne de production animale d’excellence »), une stratégie numérique de l’UE pour l’agriculture, ainsi qu’un observatoire européen des terres agricoles. Enfin, Bruxelles confirme la présentation d’un nouveau paquet de simplification de la Pac au printemps, mais annonce aussi, dans un second temps toujours en 2025, « un paquet législatif transversal de simplification au niveau des exploitations et des entreprises alimentaires dans d’autres domaines politiques que la Pac », comme l’environnement ou le sanitaire. La réciprocité des normes Au-delà de la politique agricole, le projet de « Vision sur l’agriculture et l’alimentation » promet aussi « l’approfondissement de la réciprocité », avec un « alignement plus strict…