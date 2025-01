Solidarité : Les éleveurs de porc ont du cœur

Les éleveurs de porc bretons ont démarré l’année par un geste solidaire en faisant un don de plus de 15 000 côtes de porc aux Banques Alimentaires jeudi 9 janvier, dans les locaux de la Banque Alimentaire du Morbihan à Vannes. Ce don clôture la 5e édition du concours « De l’Art ou du Cochon » proposé en 2024 par les éleveurs aux écoles bretonnes, grâce auquel une cagnotte d’un peu plus de 10 000 € a été récoltée suite à la vente des petits cochons décorés par plus de 2000 élèves participants. « Les éleveurs, représentés par Bruno Hélo, producteur de porc dans le Morbihan, sont heureux et fiers grâce à cette cagnotte, reversée sous forme de don à la Banque Alimentaire, de venir en aide aux plus démunis et de rappeler leur vocation nourricière », indique le CRP Bretagne dans un communiqué.« À l’heure où le monde agricole souffre, l’esprit de solidarité qui l’anime ne s’éteint pas. Le renforcement des liens avec le monde agricole marque la montée en puissance de la notion d’approvisionnement local qui s’est d’ailleurs accentuée avec la crise sanitaire. Cela passe par les dons des agriculteurs et des transformateurs qui donnent lieu à la création de filières de solidarité alimentaire. Les banques alimentaires ont pour objectif de fournir une nourriture régulière, équilibrée et diversifiée aux personnes démunies en collaboration étroite avec les associations au contact des bénéficiaires : les protéines d’origine animale, les fruits et légumes sont de ce fait des denrées très recherchées », conclut Gilles Le Pottier, président des Banques Alimentaires de Bretagne, remerciant le CRP Bretagne et les éleveurs pour ce don….