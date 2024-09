Une nouvelle formation à Kerlebost

Après les travaux de réflexion du groupe de travail constitué des professionnels du lycée, du chargé de mission du réseau Cneap (réseau d’établissements d’enseignement agricole privés), accompagnés par 3 employeurs du territoire, le lycée de Saint-Thuriau a dévoilé son projet, le 11 septembre 2024, aux partenaires professionnels pouvant être concernés. « Cette première présentation du contenu et des conditions de déroulement en apprentissage a reçu un accueil très favorable de la part des entreprises présentes. Tous se sont accordés pour reconnaître le besoin de commerciaux hautement qualifiés et que le contenu correspond à leurs attentes », indique Marie-Laure Gauthier, responsable de l’apprentissage et de la formation continue. « Les employeurs ont convenu que de nombreux postes sont à pouvoir sur le territoire et qu’une licence en apprentissage était pertinente et nécessaire ».Des professionnels sollicitésCette licence pro en apprentissage permettra à des personnes titulaires d’un BTS de se spécialiser dans le commerce des produits agricoles et de s’intégrer dans le monde professionnel. Les employeurs présents ont également sollicité l’établissement pour étudier la possibilité d’inclure leurs propres salariés à la formation. La mise en œuvre du projet se poursuit, des temps de rencontres sont prévus avec les employeurs intéressés pour étudier ensemble comment des commerciaux en poste pourraient intervenir dans l’organisation et le contenu de la formation. « C’est un réel partenariat qui se met en place »….