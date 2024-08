Où sont les femmes ?

D’après Agreste 30 % des actifs agricoles bretons sont des femmes. Sur les 17 000 femmes, 10 000 ont le statut de chef d’exploitation, 4 000 sont salarié permanent (32 %), près de 3 000 ont un autre statut avec une aide régulière dont 1 000 sont conjoint collaborateur.

¼ des installations sont réalisées par des femmes

« Depuis la fin des années 90, on est passé d’un ‘statut’ de main-d’œuvre invisible à un nombre de chefs d’exploitation plus marqué, avec une reconnaissance de leur travail », note Anne Bertagniolo, chargée de mission emploi Formation à la Chambre d’agriculture Région Bretagne, lors d’un webinaire organisé par la structure. Elles ont en moyenne 51,5 ans (+2 ans / moyenne d’âge des hommes), et se sont installées plus tard que leurs homologues masculins, souvent après une reconversion professionnelle.

Si elles sont surreprésentées dans certains secteurs, comme les activités hippiques (53 %), les ovins-caprins (47 %), on ne les retrouve que dans 10 % des ETA ou 5 % des entreprises paysagistes. Quelle que soit la production, la part des salariées est de 33 % dans les exploitations.

Sur les 2 058 contacts au point accueil installation, 800 sont des femmes (39 %). « Elles sont souvent moins avancées quant à leur réflexion sur leur projet d’installation car elles doivent souvent acquérir la capacité professionnelle et sont en recherche de foncier », ajoute Marie-Isabelle Le Bars, chargée de mission installation-transmission

« Un quart des installation sont réalisées par des femmes en 2023 », relève-t-elle. Elles ont en moyenne 32 ans (29 ans pour les hommes) et s’installent en hors cadre familial pour 56 d’entre elles (48 % pour les hommes) sur 53 ha (87 ha). Avec une préférence pour le maraîchage (34 % contre 13 % pour les hommes) et le lait (32 %/47 % pour les hommes).

Carole David