Anticiper l’ergonomie dès la conception

« Dans les projets de construction ou d’aménagement de bâtiments agricoles, la réalité du travail est souvent négligée », lance Adeline Bournot, conseillère prévention des risques profesionnels. Ainsi, pour toutes les entreprises ayant au moins 0,5 ETP (équivalent temps plein) salarié, la MSA prend en charge 80 % de l’intervention d’un ergonome dans l’exploitation. La réalité du travail est souvent négligée Celui-ci intervient en moyenne une dizaine de jours sur le terrain, et ce le plus tôt possible et idéalement avant la dépose du permis de construire. « L’ergonome n’est pas choisi au hasard », précise Gildas Griveau, responsable prévention des risques professionnels. « Nous privilégions des professionnels capables de comprendre le travail de l’exploitant, d’impliquer l’ensemble des salariés et des associés dans la réflexion, et qui ne se positionnent pas en experts imposant leur point de vue. » À l’heure actuelle, la MSA d’Armorique a pour objectif d’accompagner une dizaine de projets par an. Se poser les bonnes questions L’ergonome aide l’exploitant à analyser ses pratiques et à anticiper les risques liés à son futur bâtiment. « Les modifications a posteriori coûtent toujours plus cher que lorsque l’on prend tout en compte dès le début », insiste Adeline Bournot. Après avoir observé les activités des travailleurs et s’être entretenu avec eux, le spécialiste crée une maquette physique du futur bâtiment (ou de la future extension) pour aider les agriculteurs à s’y projeter. « La subtilité est d’amener les éleveurs à se poser les bonnes questions. Est-ce que les dimensions de mon matériel existant sont adaptées à mon nouveau bâtiment ? Ai-je prévu assez de passages d’homme ? L’emplacement des arrivées d’eau et des prises de courant est-il optimal ? Comment vais-je circuler dans mon bâtiment mais aussi à l’extérieur ? Si plusieurs personnes interviennent en salle de traite, un…