Le détergent pour utiliser moins d’eau

Une enquête réalisée par la Chambre d’agriculture de Bretagne en 2022 révèle que, sur 581 exploitations avec une ressource d’eau privée, 53 % des éleveurs de volailles de chair et 65 % des éleveurs de pondeuses connaissent le volume d’eau prélevé, les autres ne le connaissent pas. « La consommation d’eau pour le lavage lors des vides sanitaires est en 2022 de 11,5 litres/m2/lot en dinde et de 7,9 litres/m2 et par lot en poulet. Le pré-trempage des bâtiments était une des pistes de réflexion pour réduire la consommation d’eau lors du lavage mais il s’est avéré que cela restait équivalent », indique Anouk Dronneau, vétérinaire Chêne vert spécialisée en aviculture lors des Rippa (rencontres interprofessionnelles de pathologie aviaire) organisées à La Baule début juin.

Une surface lisse facilite le lavage

Lors du projet Gest’Olav, les effets de l’utilisation d’un détergent lors du lavage des poulaillers ont été mesurés. La consommation d’eau utilisée pour laver sans détergent est de 9,6 litres/m2 et avec du détergent cela descend à 6,9 litres/m2. Des essais plus poussés ont été menés avec la société Synthèse Élevage qui a testé son détergent Fomax face au témoin sans détergent. « Pour 3 000 m2 de surface déployés, le temps d’application du détergent avec une lance à mousse a été de 60 minutes. Ensuite s’en est suivi 4,5 heures de lavage soit un total de 5,5 heures pour le bâtiment. La consommation d’eau totale s’élève à 6 600 litres. Pour le témoin sans détergent le lavage a pris 8,3 heures au total pour 14 000 litres d’eau. L’application d’un détergent, pour un coût de 30 € les 6 litres, permet de réduire le temps de lavage de 30 % et la consommation d’eau de 50 % », chiffre Anouk Dronneau. Autre effet mesuré du détergent, il améliore les résultats de désinfection en réduisant le nombre de streptocoques fécaux et en apportant un effet positif sur la flore totale. Le type de surface va avoir un effet sur la consommation en eau, une surface lisse comme un panneau sandwich va permettre de gagner du temps lors du lavage comparé à une surface poreuse. Une pompe haute pression à eau chaude ne va pas générer d’économies d’eau lors du lavage. « Cela va juste améliorer le confort de l’opérateur dans les zones à climat froid. »

Nicolas Goualan

Une pompe de lavage plus puissante ne réduit pas la consommation d’eau