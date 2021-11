Nouveau confinement pour les volailles

Le 5 novembre dernier, le ministre de l’Agriculture a placé l’ensemble du territoire métropolitain en risque « élevé » Influenza aviaire au regard de la progression rapide du virus en Europe. Depuis le début du mois d’août, 130 cas ou foyers d’influenza aviaire ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe notamment au bord de la mer du Nord et de la mer Baltique, dont trois foyers dans des élevages allemands.

Dans le même temps, la claustration de tous les élevages professionnels a été décidée aux Pays-Bas à la suite de la détection d’un foyer dans un élevage de poules pondeuses. En Italie, six foyers ont été détectés dans des élevages de dindes de chair dans la région de Vérone depuis le 19 octobre. Ce passage en risque élevé se traduit par des mesures de prévention sur l’ensemble du territoire métropolitain :

· Mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des basses-cours ;

· Interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires des territoires concernés ;

· Conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et l’utilisation d’appelants ;

· Interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l’arrivée de la France jusqu’au 31 mars ;

· Vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.