Le Certiphyto est prolongé d’une année : mode d’emploi

Début 2024, les mobilisations du monde agricole avaient débouché sur un ensemble de mesures déployées par le gouvernement. Ces mesures comprenaient notamment la promesse de mieux engager les agriculteurs et éleveurs vers des trajectoires de réduction de l’usage des produits phytosanitaires. En outre, le gouvernement annonçait la suppression du conseil stratégique phytosanitaire.

Renouvellement à réaliser 3 mois avant l’échéance

Fin du conseil stratégique

Avant même les mobilisations, le gouvernement avait reporté, à la fin 2023, l’entrée en vigueur de l’obligation de posséder une attestation de conseil stratégique (CSP) pour tous les professionnels du secteur qui entamaient leurs démarches de renouvellement du Certyphyto. À l’époque, le gouvernement mettait en cause le caractère insuffisant de l’offre de conseil pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le gouvernement notait par ailleurs la faible anticipation de l’obligation.

Certains Certiphytos sont prolongés d’une année

Pour certains Certiphytos, la durée de validité est prolongée d’une année. Cela vaut pour les exploitants agricoles de la catégorie DEA “Décideurs en exploitation agricole” dont l’expiration était prévue entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025. Le Certiphyto de la catégorie Densa, “Décideur en entreprise non soumise à agrément”, est également concerné. En conséquence, les professionnels détenteurs de ces documents n’auront pas besoin de remplir une demande de renouvellement. La prolongation est automatique.

Comment faire pour renouveler le certiphyto ?

Plusieurs voies sont possibles pour effectuer le renouvellement de Certiphyto. En premier lieu, il est possible de le renouveler via une formation d’une journée sans évaluation. Il est également possible de passer un test QCM. La formation devient obligatoire pour les candidats qui échouent au test. Une formation continue est également possible. Elle dure 14 heures, en plus d’un module d’1,5 heure sur les aspects réglementaires, et doit être achevée dans les 3 mois qui précèdent l’échéance du Certiphyto.

Stéphane Le Biavant / Cogedis

Vigilance