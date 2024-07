Ils transforment 150 000 litres de lait dans l’année

Difficile de dissocier totalement l’EARL de Brehegaire de l’EARL Le Blimeau, tant elles semblent vivre en symbiose. La première, dirigée par Patrice Le Blimeau depuis plusieurs années, produit, transforme et vend de la viande de porc (voir par ailleurs). La seconde, gérée par les deux éleveurs depuis 4 ans, produit, transforme et vend des produits laitiers. Les deux élevages sont situés sur un même site à Merlevennez ; les deux ateliers de transformation sont sur la zone du Braigno, à Kervignac. L’EARL Le Blimeau ouvrait les portes de son élevage et de sa fromagerie aux adhérents de Prim’Holstein Morbihan le mardi 2 juillet. Sur les 200 hectares des deux entités, les ¾ sont dévolus à l’élevage laitier. Atelier de transformation de 200 m2 « Je me suis installé avec l’objectif de transformer 150 000 litres de lait », indiquait Romain. Pour cela, 900 000 € ont été investis pour créer l’atelier de transformation de 200 m2, à quelques kilomètres de l’élevage. « La fromagerie est à proximité de Ty Producteurs (atelier de découpe et magasin de vente de charcuteries). Nos produits finis sont livrés par les mêmes camions ». En amont, un petit camion d’une capacité de 1 000 litres achemine le lait à la fromagerie presque tous les jours en semaine. À la traite, la quantité souhaitée de lait est automatiquement dirigée vers le camion. Ensuite, à la fromagerie, il est transféré par gravité dans le laboratoire afin de ne pas dénaturer le lait (lipolyse). Un salarié travaille à plein temps sur le site. Contrats sur 3 à 5 ans La yaourtière a une capacité de 1 900 pots par heure. « Nous fournissons des yaourts en pots mais aussi en bacs inox dans les écoles (jusqu’à 5 kg de conditionnement). À l’origine, il s’agit d’une demande de l’une…