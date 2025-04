GTE Eureden : Les 4 indicateurs de 2024

Indice de consommation global : 2,69. Et ce n’est pas fini ! L’indice de consommation global fait un beau pas et passe un cap. Il s’établit pour l’année 2024 à 2,69. Une progression de 0,03 point par rapport à 2023 qui s’explique par 2 faits majeurs :

Une révision/actualisation des recommandations sur la conduite alimentaire des porcs charcutiers. La diversité des profils génétiques présents sur le marché ainsi que la coexistence de systèmes d’élevage variés (type d’alimentation, densité…) nous amènent à conclure qu’une seule et unique stratégie alimentaire (Qualité nutritionnelle X Quantité distribuée) ne permet pas d’atteindre la totalité des objectifs (IC, GMQ, coût alimentaire, qualité de carcasse…) dans tous les cas de figure présents dans les élevages. La stratégie alimentaire doit être adaptée au cas par cas pour performer.

Le développement des filières mâles entiers contribue également à cette réduction d’indice. La proportion de mâles entiers est toujours en augmentation (comparée au pourcentage de porcs ME sur cette période GTE). L’incidence est donc partielle sur cet exercice et laisse présager de nouveau une réduction de l’indice de consommation notable pour les prochaines période à venir.

IC à 2,69 : la nutrition sur mesure porte ses fruits

Aujourd’hui, les 25 % supérieurs en GTE affichent un indice de consommation global à moins de 2,50. Cette progression confirme la dynamique engagée par les éleveurs du Groupement Porc Eureden vers une performance durable et sur mesure.

3 120 kg vifs produits/truie/an

Aussi, et en complément de l’ICG, la performance de productivité continue de progresser. En effet, en 2024, chaque truie a produit 1,5 % de tonnage vif supplémentaire. Avec un poids de vente stable par rapport à 2023 (NB : il reste élevé à 121 kg vifs), c’est l’effet productivité (nombre de porcs/truie présente/an) qui s’exprime, avec une amélioration de +0,3 porc par rapport à 2023.

Une performance qui s’inscrit dans un contexte d’amélioration de la performance alimentaire, accompagnée d’une progression de la qualité de carcasse (+0,1 TMP). Plus, mieux, avec moins …

Âge à 115 kg : 174 jours

L’âge à 115 kg a progressé de 2 jours sur 1 an. Classiquement, et depuis 10 ans, on observe que ce critère bouge “peu”. En effet, les moyennes montrent qu’il faut plutôt 4 à 5 ans pour gagner 2 jours de croissance. Un autre signe de l’amélioration notable de la croissance se trouve dans les résultats de GMQ des bandes de façonnage (aliment complet). Le GMQ 30-115 atteint les 890 g/jour. Au dernier trimestre 2025, 1 bande sur 4 affichait un GMQ 30-115 supérieur à 970 g/jour (avec un indice de consommation de 2,45 – plus de ⅔ de porcs mâles castrés). Au cours de l’année 2024, le service nutrition porcine a développé les gammes engraissement TOP (VitaTop & AltyTop), à haute valeur nutritionnelle, qui ont permis d’exprimer le meilleur des animaux à très haut potentiel et donc d’atteindre ces performances exceptionnelles.

Taux de pertes Sevrage-Vente : 5,8

Si ce potentiel de croissance s’exprime, c’est aussi sans doute grâce à une santé maîtrisée. Preuve en est avec le taux de pertes sevrage vente qui reste stable en dessous des 6 %. Au-delà de la gestion spécifique des pathologies, les équipes techniques et nutrition d’Eureden travaillent depuis de nombreuses années sur la qualité du porcelet. Depuis l’adaptation des plans en gestation pour obtenir des porcelets de qualité à la mise bas jusqu’à des spécificités de formulation des aliments qui permettent de maîtriser la santé digestive, comme par exemple la gamme Mily en 2e avec des résultats probants sur les problématiques digestives. En plus d’être gage de performance, porcelets de qualité rime avec sérénité.

En 2023, les adhérents Eureden ont affiché des résultats ICG, GMQ 30-115, nombre de kg vifs produits et taux de pertes SV supérieures à la moyenne des élevages français.

Aurélien Amiaux, responsable technique, GTTT-GTE et Bâtiment-Environnement

