Blé tendre : quelles variétés choisir pour la campagne 2025 ?

Si vous souhaitez anticiper la commande de semences pour les semis 2024, il est d’ores et déjà possible de sélectionner certaines variétés au profil intéressant, ainsi les essais mis en place par Arvalis et ses partenaires dans la région permettent de cibler les variétés récentes et les variétés nouvelles prometteuses pour la campagne 2024-2025 dans notre région. Les préconisations seront réactualisées début septembre suite à la récolte des essais.

Dans cette vidéo, les points forts et points faibles de 13 variétés sont détaillés. Sur sa plateforme variétale située à Ploërmel (56), Arvalis a pu définir des notes de résistance aux maladies (fusariose, piétin verse, oïdium, rouille jaune, rouille brune, septoriose), des notes de sensibilité à la verse et au chlortoluron, ainsi que les PS et les teneurs en protéine.

Les variétés abordées ici sont Chevignon, KWS Extase, Intensity, KWS Erruptium, SY Transition, Jeriko, Academy, RGT Indexo, KWS Etoile, SU Pulsion, Olaf, Thermidor et Kingkong.

Pour aller plus loin, un guide « Choisir et Anticiper : Bretagne – Blé tendre : quelles variétés choisir pour les prochains semis ? » a été publié en juin 2024 et est disponible en ligne sur le site d’Arvalis.