Les premières de Bac pro CGEA du lycée La Touche primés

Après le succès du challenge France terre de Lait des lycées agricoles, le Cniel, soutenu par les professionnels de la filière, a décidé de proposer un exercice similaire aux classes de Bac pro. Ouvert à 20 classes de 1re et terminale, ce défi propose de travailler sur la réalisation d’un compte-rendu sur la conduite d’un élevage laitier. Pour réaliser cet exercice, les candidats ont accès à une plateforme immersive qui simule la visite d’un élevage laitier et qui donne accès à de nombreuses ressources, vidéos et documents techniques et économiques. « Le défi consiste ensuite à analyser le système laitier mis en place par l’éleveur à travers un des axes de la démarche sociétale de la filière, performance économique et sociale, performance sanitaire, performance alimentaire et performance production responsable », indique un représentant du Cniel.

4 dossiers en finale

À l’issue d’un premier comité de lecture, 4 dossiers ont été sélectionnés pour la grande finale. La Maison du Lait a accueilli une soixantaine d’élèves des lycées La Touche (56), MFR La Ferté-Macé (61), campus Agronova (42) et le Lycée Général et Technologique Agricole Ariège – Pyrénées (09) pour présenter leur dossier devant le grand Jury. La première place a été remportée par les élèves de 1re bac pro CGEA du lycée La Touche. La qualité de leur dossier et de leur présentation a été soulignée par le jury. Ils ont choisi d’orienter leur analyse sur les axes de performance économique et sociale et de production responsable de la démarche France terre de Lait.