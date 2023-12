Beaucoup de jeunes au forum des JA

L’édition de 2022 avait été annulée. Les organisateurs espéraient une belle affluence pour cette nouvelle manifestation. « C’est l’occasion de réunir et d’informer les étudiants des établissements agricoles du département, les porteurs de projets et les demandeurs d’emploi, sur les démarches liées à l’installation agricole », indiquent les initiateurs du forum. 25 partenaires agricoles ont accueilli les 165 élèves de terminale, de BTS, de BPREA et quelques porteurs de projet. Ces contacts permettent aux jeunes d’établir un premier lien avec les organismes qui gravitent autour de l’agriculture. « Ce forum a pour objectif, d’informer sur l’emploi et les filières agricole, de promouvoir les métiers en agriculture, mais aussi de découvrir l’accompagnement proposé par les différents partenaires lors de l’installation ». Pour ces derniers, Chambre d’agriculture, Safer, établissements bancaires, centres de gestion, coopératives, services de remplacement…, « c’est l’occasion de rencontrer les agriculteurs de demain et de répondre à leurs interrogations ».

Intervention de la gendarmerie

En parallèle, des présentations du dispositif à l’installation avaient lieu dans un espace dédié, avec des chiffres clés de l’emploi 2022. Différents témoignages de jeunes installés, une présentation du dispositif de l’installation à Madagascar (par une salariée malgache travaillant avec l’Afdi Bretagne) et une présentation de la gendarmerie sur la protection contre les intrusions ont clôturé la journée.