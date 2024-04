Maintenir l’élevage en zone littorale

Économie Les animaux, sur le littoral morbihannais, se font de plus en plus discrets. Les avantages économiques et agronomiques du système de polyculture-élevage sont fragilisés. Le territoire situé entre la Laïta et la Ria d’Étel, au sud de la RN 165, a été retenu, avec 3 autres secteurs géographiques nationaux (Beauce, Ardennes, Hautes-Pyrénées) afin d’étudier…