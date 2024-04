Convaincre davantage sur les intérêts de la bio

« Comment faire reconnaître la bio comme solution de la transition agricole et alimentaire ? » : telle est la question que se sont posés les adhérents d’Agrobio 35, le 19 mars à Cesson-Sévigné (35). Pour Nicolas Legendre, journaliste, les blocages sont « économiques et idéologiques plus que techniques. » Beaucoup de groupes agroalimentaires « n’ont pas intérêt à voir s’imposer cette agriculture…