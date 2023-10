Agrobio35 travaille sur une méthanisation « soutenable »

Il y a 2 ans, face à la multiplication des projets de méthanisation sur l’Ille-et-Vilaine, la commission Climat d’Agrobio35 a commencé à travailler sur le sujet aux côtés d’experts. « L’objectif était de comprendre les enjeux et d’être en mesure de proposer un positionnement pour une méthanisation cohérente avec notre vision du développement de l’agriculture », expliquent les responsables. En pratique, « nous avons produit un cahier des charges pour une méthanisation ‘ soutenable’ qui puisse nous prémunir de dérives telles qu’observées actuellement. »

Le collectif pense notamment que le temps de pâturage et l’autonomie alimentaire du troupeau doivent être maintenus. « La fonction première de l’agriculteur doit rester de nourrir la population. Pas de cultures principales de type blé ou maïs dans le méthaniseur. » Sur une exploitation en bio, « 100 % des intrants doivent être en bio. » Et les distances entre l’origine des intrants et le méthaniseur « ne doivent pas dépasser 10 km en moyenne pour éviter les nuisances. » Sur le digestat, un suivi et des analyses seront à réaliser. Les projets doivent par ailleurs être implantés « sur des terrains non agricoles ou déjà artificialisés, et être gérés par les agriculteurs, les collectivités locales étant associées. »

Quels projets de valorisation du méthane ?

Désormais, Agrobio35 propose aux agriculteurs de passer « à la phase opérationnelle en réfléchissant aux projets de valorisation du méthane que nous pouvons imaginer ensemble. » Une rencontre aura lieu le 7 novembre à 14 h à la Ferme de la Pampa à Bruz, mêlant les agriculteurs intéressés et des experts de la filière. Un livre blanc de la méthanisation soutenable et une note de positionnement sont disponibles sur le site internet d’Agrobio35.