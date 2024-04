Conserver des fermes à capitaux familiaux

La solution agriculture de conservation

« On va dans le mur… Plus l’agriculture est industrialisée, plus des arbres et des talus sont abattus et plus cette agriculture va vers les céréales et fabrique des déserts », a pointé Konrad Schreiber, ancien éleveur devenu agronome à l’Institut de l’agriculture durable (IAD). Pour stocker du carbone, lutter contre le réchauffement des surfaces, optimiser la ressource en eau, limiter l’usage des phytosanitaires et retrouver de la biodiversité, il a porté un message simple : « Arrêtez de travailler vos sols et couvrez-les ! »