350 animaux en concours à Rennes

Programme des concours

• 23 mars / Ring races laitières : 9 h – 11 h 45, Interdépartemental Montbéliard ; 11 h 45 – 13 h 15, Interrégional Brune Ouest ; 13 h 15 – 19 h 30, Départemental Prim’Holstein / Ring races à viande : 9 h 30 – 12 h, Jugement du bétail JA 35 ; 13 h – 17 h 30, Départementaux limousin et charolais ; Présentation Pouge des prés et Blonde d’Aquitaine / Ring Cheval breton : 9 h 30 – 13 h, Concours jugement de normand ; 13 h – 17 h, Concours catégorisation ; Postier Trait Breton, toilettage et démonstration.

• 24 mars / Ring races laitières : 9 h 30 – 13 h, Départemental normand ; 13 h – 14 h, Départemental Pie rouge ; 14 h – 15 h 15, Concours Armoricaine et Froment du Léon ; 15 h 15 – 16 h 45, “Présente-moi ton veau” ; 17 h, Parade des champions et pot de clôture / Ring races à viande : 12 h 30 – 14 h 30, Concours de présentation des Juniors / Ring Cheval breton : 10 h – 13 h, Concours de jugement de chevaux par les jeunes ; 14 h – 17 h : Présentation et concours modèles et allures Trait Breton.