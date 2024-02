Mettre en valeur les prairies naturelles

Pour la 5e année, le Concours général agricole des prairies fleuries – de son vrai nom « Concours des pratiques agri-écologiques, prairies et parcours » – est organisé localement par l’association Cœur Émeraude avec les Chambres d’agriculture de Bretagne et la Fédération des chasseurs d’Ille-et-Vilaine. Il récompense le meilleur équilibre agri-écologique obtenu par les éleveurs sur des prairies permanentes présentant une importante diversité de plantes et qui sont fauchées ou pâturées pour affourager le troupeau.

Échanger avec l’agriculteur sur son approche

« Lors de sa venue début juin, le jury, composé de zootechniciens, agronomes, botanistes et présidé par un agriculteur, échangera avec l’éleveur afin de comprendre sa démarche, ses pratiques et l’intérêt agronomique de la parcelle pour l’exploitation. Au-delà de l’évaluation de la richesse floristique, ce passage permet aussi de proposer des conseils pour une conduite optimisée de chaque prairie et une bonne valorisation fourragère », explique Antonin Chapon, chargé de mission Agriculture durable pour Cœur Émeraude.

Les éleveurs bretilliens ou costarmoricains dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire du futur Parc naturel régional peuvent participer (66 communes rappelées sur https://pnr-rance-emeraude.fr/le-parc/) en inscrivant « une parcelle régulièrement exploitée, naturelle et située en zone humide ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mi-mai .