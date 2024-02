Se faire accompagner pour raconter son histoire ou celle de sa ferme

Récit familial, ouvrage thématique autour d’un métier ou d’une passion, transmission d’un savoir-faire, parcours de vie, fiction… « Chez nombre d’entre nous, il y a un écrit qui sommeille, parfois depuis des années », démarre Anne-Laure Lussou, auteure et accompagnatrice à l’écriture. Mais se lancer n’est pas chose aisée. L’amoureuse des lettres propose donc un suivi individuel et personnalisé « pour trouver l’élan et aboutir », sur le Nord-Finistère et l’ouest des Côtes d’Armor.

L’accompagnement démarre par une rencontre pour définir les contours du projet. « Ensuite, le rythme des séances se décide ensemble » en fonction de l’avancée du texte, des recherches quand elles sont nécessaires. Au fil du temps, Anne-Laure Lussou apporte retours et suggestions. « Nous échangeons sur les questionnements, en termes de structuration, évolution du récit, de choix entre plusieurs matières à approfondir… Nous abordons également les ressentis de la personne, sur ce chemin assez solitaire de l’écriture. Et de nouveaux objectifs se fixent, pour avancer. »

Petite-fille d’éleveur et ancienne journaliste agricole, la spécialiste a souvent pensé au milieu rural en lançant son activité. « Aujourd’hui, on ne transmet plus forcément son exploitation à ses enfants. À la place, on peut leur offrir un récit en héritage. Une fois à la retraite, on peut ainsi avoir envie de raconter l’histoire de sa ferme ou de son territoire, l’évolution de son métier tout au long de sa carrière… »