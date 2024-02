« Les paysans sont toujours sur la paille »

Malgré les annonces du gouvernement suite à la crise agricole, la Confédération paysanne 35 a continué à se mobiliser. « La question fondamentale du revenu, source de la colère exprimée ces dernières semaines, n’est toujours pas prise à bras-le-corps », ont déclaré les responsables du syndicat lors d’une action regroupant 200 paysans et sympathisants le 2 février devant la préfecture de Région.

« La loi Égalim ne fonctionne pas. À l’issue des négociations, le prix du lait est en baisse… », se fâche Mickaël Romé, secrétaire de la Conf’ 35. « Nous demandons une loi sur le revenu paysan interdisant l’achat de nos produits agricoles en dessous de leur prix de revient (coût de production + rémunération + cotisations sociales), ce que ne permet pas la loi Égalim actuelle, même si elle était respectée. Les collectivités doivent aussi respecter cette loi avec 50 % de produits durables dont 20 % de bio dans les menus », précisent les responsables.

Retirer l’alimentation du libre-échange

La 2e grande demande concerne l’arrêt immédiat de toutes les négociations d’accords de libre-échange (Mercosur, mais aussi avec la Nouvelle-Zélande, le Kenya). « Le modèle commercial agricole mondial doit être modifié. Nos produits agricoles ne doivent pas être considérés comme les autres produits », souligne Sébastien Vétil (membre du bureau Conf’35).

Enfin, les agriculteurs souhaitent des moyens d’accompagnement à la transition agroécologique « via un verdissement de la Pac notamment, et des aides orientées vers les actifs. » Ils regrettent que l’État ait pris « un virage plus libéral sur les pesticides et les jachères. » D’autres actions à venir sont envisagées par le syndicat.