Il produira du whisky breton

Titouan Desnos s’est installé, en septembre dernier sur 25 hectares, valorisés auparavant par le Gaec Lait Berbis (voir ci-dessus). « J’ai mûri mon projet pendant 4 ans », indique le jeune agriculteur de 27 ans, « et je me suis installé sur l’ancienne ferme de mes parents ». Un retour aux sources, permis par les associés du Gaec. Le projet est atypique : produire de l’orge pour en faire du whisky et accessoirement, de la bière. « Après mon BPREA, je me suis formé sur la technique. Pour l’installation, je me suis fait accompagner par un juriste et par la Chambre d’agriculture ». Les terres appartiennent à sa famille, « nous avons constitué un GFA familial ». L’ancien étudiant en communication voulait vivre à la campagne, développer une nouvelle activité sur le territoire. « Le milieu agricole me passionne ; mon activité est complémentaire de celle du Gaec Lait Berbis (échanges de parcelles) ».

Du malt, en attendant le whisky

Dans l’immédiat, pour avoir de la trésorerie et un revenu, Titouan Desnos vendra son malt à des brasseurs locaux, « la demande est importante », puis, à terme, produira son propre whisky. « Produire et transformer sur la ferme me permet d’abaisser le coût de production et de me contenter de petits volumes pour en vivre ». Le whisky sera proposé à la ferme et chez des cavistes. « Ce n’est pas un produit que l’on vend sur des marchés. Les gens ne viennent pas pour ça ». Les premières bouteilles sont prévues pour Noël 2028.