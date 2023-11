Plus de 2 millions d’arbres plantés

Entre 2015 et 2022, plus de 2 millions d’arbres ont été plantés grâce aux deux types d’action du programme Breizh forêt bois. La mesure « Boisement » permet des plantations sur des terres agricoles délaissées et la mesure « Transformation » assure le remplacement de peuplements pauvres en bois de qualité en futaies productrices de bois d’œuvre.

« En 2023, la Région Bretagne a choisi de mettre en place un 3e volet complémentaire, Breizh forêt bois « Amélioration », pour améliorer les peuplements présentant un potentiel d’avenir », expliquent les responsables. « Le financement de ces travaux d’amélioration permet de mieux répondre aux objectifs de production de bois de qualité à partir de l’existant, tout en intégrant les enjeux de biodiversité. »

Selon les acteurs, « les besoins en bois (pour la construction, l’emballage et le bois énergie) vont aller crescendo » et des tensions risquent d’apparaître sur le marché « du fait d’importantes récoltes les années passées de bois arrivés à maturité, conjuguées à un déficit de reboisement entre 1980 et 2015. »

Breizh forêt bois propose une aide à l’investissement aux propriétaires fonciers privés et à leurs regroupements, ainsi qu’aux collectivités territoriales (communes, EPCI, conseils départementaux…). Pour le moment, plus de 2 000 ha ont été concernés par le projet soutenu par 5,3 millions d’euros d’aides publiques.

Aujourd’hui, 16 % du territoire breton accueille des forêts. Et les 3 000 entreprises de la filière bois comptent 20 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Au sujet de la tempête Ciaran, elle aurait touché ¼ des forêts bretonnes mais les dégâts sont moins importants qu’en 1987. Les responsables précisent que le bois tombé à terre sera valorisé dans son intégralité.