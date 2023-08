Valoriser le bois de son bocage

« Nos plateformes achètent soit du bois sur pied, soit du bois prêt à broyer, c’est-à-dire façonné et mis en andain », explique Sergueï Ingert, animateur pour la Scic Energies Bois Sud Cornouaille. Cette matière végétale est ensuite acheminée vers une des 2 plateformes de la société coopérative (à Mellac ou à Tourc’h), pour y être broyée soit en petites plaquettes, soit en bois plus grossier. Ces broyats sont ensuite stockés pour un séchage par fermentation qui amène à un taux d’humidité inférieur à 30 % et qui sert à chauffer les infrastructures environnantes.

La Scic Energie Bois Sud Cornouaille s’apprête à démarrer à la fin du mois d’août ses opérations de criblage de bois. Certaines petites chaufferies n’acceptent que des matières premières de taille plus réduites, c’est pourquoi cette opération de criblage et d’épurage est nécessaire. Au passage, rien ne se perd dans le procédé, la fine de bois récupérée a un excellent pouvoir absorbant et peut alors servir de litière pour les bovins.

Le bois est acheté humide

Si les plaquettes sont vendues sèches aux collectivités, le bois d’origine est en revanche broyé vert. « Nous l’achetons humide aux producteurs, ils ne perdent donc pas de tonnage ».

Trois qualités, trois prix

Suivant l’origine du bois, le tarif d’achat diffère. Il existe 3 qualités dans la matière première. Les essences sénescentes qui peuvent être des résineux ou des feuillus, ou des arbres tombés et de moins bonne qualité sont achetés à un tarif inférieur. Le bois bocager, qui représente les 2/3 des approvisionnements de la plate-forme, est préféré par la Scic et est donc mieux valorisé. Vient enfin les bois répondant à la charte de gestion durable du bocage, plus rémunérateurs pour les apporteurs. Cette charte est destinée à « garantir la gestion durable du bocage et la préservation de la biodiversité par un entretien et une exploitation durable des haies ». Elle repose sur quelques préconisations simples à mettre en œuvre, comme le fait de couper les branches au plus près du tronc en préservant le bourrelet cicatriciel, de veiller à respecter les périodes de coupe… La charte conseille aussi de reprendre les chicots à la tronçonneuse en cas d’utilisation d’un lamier à scie afin d’obtenir une meilleure cicatrisation.