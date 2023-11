Nettoyer aussi les champs

Les parcelles de maïs grain ont violemment subi la tempête. Les plantes sont couchées, les épis à terre. « C’est comme si on avait passé un coup de rouleau dessus », rapporte Mathieu Lozac’h de Plourac’h.

« Chez les producteurs de porc du secteur, les premiers essais de récolte quelques jours après Ciaran ont été laborieux : les épis trempés ont du mal à monter dans les becs. La moisson va être très lente et il y aura beaucoup de perte », rapporte François Boillet à Plouguernével. Il pense aussi aux semis de céréales. « Nous avons déjà pris du retard à cause de la pluie. Mais désormais, nous avons un chantier impressionnant de nettoyage de nos surfaces. Sur les champs, on trouve des trampolines, des jardinières et toutes sortes d’objets… On ne sait pas d’où cela provient ! » Ensuite, il faudra aussi se pencher sur l’état des prairies. « Beaucoup de clôtures sont à refaire. Des branches sont emmêlées dans les fils. Un autre travail énorme en perspective. »