Désherbage en post-levée sur dicotylédones :stratégies et rattrapage

Misez toujours sur un bon tour de plaine !

Les rattrapages ou les compléments effectués en post-levée du colza s’appuient évidement sur un tour de plaine. De nombreuses mauvaises herbes pourront être contrôlées avec les produits de post-levée : MOZZAR/BELKAR, PACK MIZIS, LADIVA, FOX, CALLISTO, ATIC AQUA, IELO, etc. En séquence ou en association, ces produits sont des atouts et permettent d’adapter les choix aux flores réellement présentes, à condition de bien examiner les situations et connaître les spectres de ces solutions.



Certaines flores restent toutefois très complexes pour ne pas dire impossibles à contrôler avec les produits de post-levée en colza : citons par exemple les renouées (persicaires, des oiseaux, liseron), rumex, liserons ou encore morelles et amarantes très développées.

Du bon usage de Mozzar / Belkar

Quand positionner le produit MOZZAR / BELKAR ?

Le produit (à base d’halauxifen M + piclorame) a une action surtout foliaire et s’utilise à partir du stade B3-B4 (pas avant, attention aux parcelles semées en septembre et à l’hétérogénéité des stades intra-parcellaires) à la dose de 0,25 l/ha jusqu’au stade C2. A partir de 6 feuilles, MOZZAR est homologué à 0,5 l/ha (= la pleine dose). Prix indicatif MOZZAR 0.25 = 37-38€ HT/ha.

Le produit détruit les légumineuses associées au colza. Il est compatible avec de nombreux insecticides ou antigraminées foliaires associés avec une huile végétale de type ACTIROB. Il ne faut pas mélanger ce produit avec les fongicides/régulateurs.



En premier lieu, inventorier les flores avant toute intervention :

D’une façon générale, les applications de MOZZAR / BELKAR 0.25 l/ha restent possibles pour les parcelles où l’on observe à ce jour des adventices au stade 2 à 4 feuilles telles que : géraniums, gaillets, alchémille, ammi-majus, bleuet, coquelicot, fumeterre, mercuriale, chardon-marie, chénopode, lamier, laiteron, helminthie, myosotis. Des stades jeunes de ces adventices seront bien-sûr plus sensibles au produit.

restent possibles pour les parcelles où l’on observe à ce jour des adventices au stade 2 à 4 feuilles telles que : géraniums, gaillets, alchémille, ammi-majus, bleuet, coquelicot, fumeterre, mercuriale, chardon-marie, chénopode, lamier, laiteron, helminthie, myosotis. Des stades jeunes de ces adventices seront bien-sûr plus sensibles au produit. En application tardive (courant novembre), MOZZAR / BELKAR 0.25 l/ha garde une efficacité sur alchémille, lamier, coquelicot, chardon-marie, fumeterre, gaillet, géraniums en pression faible à moyenne. En revanche, l’efficacité peut décrocher sur capselle, véronique, laiteron, sisymbre, bleuet, matricaire et mercuriale si le stade est déjà bien avancé.

LADIVA ou pack MIZIS : une nouvelle solution pour élargir le spectre de MOZZAR

L’aminopyralide, molécule contenue dans l’herbicide IELO, peut désormais s’envisager en post-levée au mois d’octobre soit avec l’herbicide NERIS (aminopyralide 30 g/l) proposé en pack avec MOZZAR / MIZIS (pack MIZIS, dose 0.25 l/ha + 0.25 l/ha), soit avec l’herbicide LADIVA, nouveau produit associant les 3 substances : halauxifen-méthyl 10 g/l + piclorame 48 g/l + aminopyralide 32 g/l. Prix indicatif pack MIZIS, dose 0.25 l/ha + 0.25 l/ha = 50-53€ HT/ha.

Le produit renforce le spectre dicots de MOZZAR, notamment sur pensée et composées (matricaires, laiterons, séneçon, chrysanthèmes des moissons…), et augmente la persistance d’action grâce à l’action racinaire de l’aminopyralide. Il détruit les légumineuses associées au colza. Les conseils de périodes d’application sont les mêmes : à partir de 4 feuilles du colza et après le 1er octobre (pour un meilleur spectre, notamment contre gaillet et matricaire). Une seule application par campagne est possible.

En application tardive de MOZZAR, LADIVA ou du pack MIZIS, le mélange avec un produit type KERB FLO est possible avec adjuvant non-ionique de type PHYDEAL, PIXIES, GONDOR, SILWET, etc.

Qu’apportent les autres produits de post-levée ?

Le recours à d’autres produits peut s’envisager soit en complément soit pour cibler certaines flores en particulier. Par soucis de sélectivité vis-à-vis du colza, le respect du stade d’application et des conditions d’emploi de ces produits est important.

ATIC AQUA est homologué à partir de 4 feuilles du colza. Entre 1 et 2 l/ha, il apporte une efficacité sur jeunes coquelicot, véroniques, stellaire, pensée, lamier et lycopsis. Sélectif des principales légumineuses associées au colza. Prix indicatif ATIC AQUA 1 = 20 € HT/ha.

FOX 1 l/ha est un herbicide de contact utilisable à partir de 4-6 feuilles (feuillage sec impératif) surtout pour compléter le spectre des autres produits. Points forts sur jeune mercuriale, morelle, chénopode, sanve, sisymbre, véroniques, pensée, lamier, myosotis. Efficacité également sur de jeunes coquelicots. Sélectif des principales légumineuses associées au colza si ces dernières sont bien développées. Prix indicatif FOX 1 = 25 € HT/ha.

CALLISTO 0,15 l/ha à partir de 4-6 feuilles du colza. Utilisé seul (sanve et autres moutardes, calépine) ou en association avec CENT 7 0,2 l/ha (ravenelle, barbarée, sisymbre, repousses de betterave) avec possibilité de renouveler 2 à 3 semaines plus tard pour les plus fortes infestations. Il détruit les légumineuses associées au colza. Prix indicatif CALLISTO 0.15 = 6 € HT/ha.

IELO / YAGO / BIWIX 1,5 l/ha efficacité sur graminées, bleuets, chardons, matricaires, laiterons, séneçons, coquelicots et dans une moindre mesure sur pensées et véroniques. Il a une légère action contre géranium disséqué. Ce produit détruit les légumineuses associées au colza. Un sol froid et de la pluie après l’application est nécessaire pour optimiser l’efficacité de la propyzamide. Prix indicatif = 68-70 € HT/ha.

Solutions de post-levée testées et recommandées par Terres Inovia

Résultats issus des réseaux d’essais menés avec l’appui des partenaires locaux

