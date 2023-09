Les robots compacts laissent de la place

Les 2 robots de traite installés depuis un an chez Didier et Pierre-Luc Le Gall à Pleyben sont disposés « en tête à tête. L’emprise au sol est plus faible, la porte de sortie est au milieu. Dans des bâtiments existants, cette compacité nous fait tirer notre épingle du jeu », note Yannick Bernicot, responsable de marché…