Les Finistériennes marchent sur Rennes

Jeudi 14 septembre, les plus belles Prim’Holstein de l’Arc Atlantique avait rendez-vous au Space. Juge de l’évènement, Luc Sassel, éleveur dans l’Orne, pouvait ouvrir le bal des 1re lactation. Les Morbihannaises frappaient d’entrée en ramenant deux des quatre prix de section grâce à Samba RBX (Thundersto x Solomon), au Gaec RBX Holstein à Ruffiac (56) et Sapotille de l’Orangerie (Highoctane x Mesdoor), à l’EARL de l’Orangerie à Plumelec (56). Mais la primipare du jour venait du Finistère : après avoir dominé sa classe, Rosec Reinelle (Discjockey x Hotline), venue de Ploumoguer et appartenant à l’EARL Petton, au Gaec Toullec et autres copropriétaires, était sacrée Meilleure mamelle et Championne de la catégorie Espoir. « Admirez cette attache arrière impressionnante. C’est très haut, c’est très large. Et cette ossature ! Cette primipare, magnifique à regarder marcher, présente beaucoup de finesse au niveau des membres et du squelette », appréciait Luc Sassel. Sa dauphine en section déjà, costarmoricaine de naissance, Replay du Petit Rocher (Obama), au Gaec Pom Holstein et à l’EARL du Petit Rocher à Monterfil (35), finissait Réserve de championnat. « Un duo à couper le souffle », concluait le juge.

Élevée à l’EARL Petton à Ploumoguer et détenue en copropriété, Rosec Reinelle (Discjockey x Hotline) a été sacrée Championne et Meilleure mamelle chez les Espoir.

La mamelle époustouflante de CapJ Prisca

Chez les 2e lactation, Du Bon Vent Resolute (Amaretto R x Armani RF), au Gaec du Bon Vent à Locqueltas (56), et Saluden Russie (Chief Stan x Kimball), au Gaec de Kerguelvez à Mespaul (29), dominaient leur classe. Tout comme Paisley Feunteun Sané (Chief Stan x Windbrook), à la copropriété Gaec de Kreiskeir et Gaec de Feunteun Sané à Plogonnec (29) qui s’imposait « peut-être dans la section la plus relevée et serrée du concours » avant d’aller chercher la récompense du championnat Jeune. « Cet animal dégage beaucoup de qualité à tous les niveaux. Outre son très bon pis et sa largeur dans l’avant-main, la solidité de son dessus a fait la différence », expliquait Luc Sassel. Déjà proche en section, CapJ Prisca, au Gaec Cabon à Plourin (29), était désignée Réserve de championnat et Meilleure mamelle de la catégorie Jeune, grâce notamment à son « système mammaire époustouflant, doté d’une attache arrière et d’une irrigation hors du commun, qui donne la chair de poule ».

Grâce à une mamelle « hors du commun », CapJ Prisca, au Gaec Cabon à Plourin (29) a été désignée meilleure mamelle et réserve de championnat en catégorie Jeune.

Le Gaec Toullec à l’honneur en catégorie Adulte

L’horloge tournait et les classes de la catégorie Adulte pouvaient se succéder sur la sciure rennaise. Là, les Bretonnes régnaient sans partage. JBToullec Odiva (Army Apple x Van Gogh) appartenant au Gaec Toullec (29), Breizhoise Ofelia (Fitz Toc x Capital GA) à Louis Juste (35), Onctueuse (Altaroble x Cypripede) à Louise Le Tinnier (22), Médiévale Tual (Jedi SSI x Boss Booke) à Franck Tual (35) et Jelenna 36 (Hora x Fyjnoé Isy) appartenant au Gaec Œillet (22) dominaient chacune leur section. Un seul prix de classe filait vers le Maine-et-Loire rapporté par CapJ Nivana (Abbott x Frist PJP) pourtant née dans le Finistère. La doyenne DHP Éliza (Xacobeo x Goldwyn), à l’EARL David à Pipriac (35) s’étant par ailleurs adjugée le Challenge longévité grâce des qualités morphologiques conservées associées à une production de plus de 121 000 kg de lait en carrière.

Mais à l’arrivée, deux animaux de la même section et provenant du même élevage allaient prendre les honneurs de la catégorie. DG NH Aschley (King Doc x Monterey), au Gaec Toullec à Plomelin (22), était sacrée Meilleure mamelle et Championne chez les Adultes. « En plus d’une mamelle d’exception, cette 3e lactation pétrie de qualités offre énormément de solidité dans le dessus, de longueur et de largeur de part et d’autre, dans l’avant-main, dans le bassin… », soulignait le maître de cérémonie. Sa Réserve, JBToullec Chief Roxe (Chief Stan x Yorick), détenue en copropriété avec le Gaec Madec (29), « une autre superbe vache faite dans le même moule », la suivait de près.

Réserve de grande championne, DG NH Aschley (King Doc x Monterey), au Gaec Toullec à Plomelin (22), a aussi glané les prix de championnat et de meilleure mamelle en catégorie Adulte.

Avant « la dernière décision de la journée », devant des tribunes pleines et enthousiastes, Luc Sassel, impatient de retrouver devant lui « la crème de la crème », rendait un joli hommage aux éleveurs participants soulignant « leur passion, leur efforts, leur engagement… toutes ces valeurs fondamentales qui se perdent aujourd’hui dans notre société » avant d’insister sur l’importance des concours, « formidable lieu pour faire naître les meilleures amitiés et susciter des vocations chez les jeunes ».

Paisley Feunteun Sané impressionne dès son entrée

Le juge filait ensuite vers sa Grande championne, cette 2e lactation qui l’avait « impressionné dès la première seconde » quelques heures plus tôt : la championne Jeune Paisley était couronnée reine du Space 2023. « Quel régal ! C’est une vache absolument exceptionnelle, solide et très bien proportionnée, offrant énormément de longueur dans son squelette. Et que dire de son système mammaire. Dès que je l’ai vue, j’ai senti qu’elle avait le potentiel pour gagner parmi les autres toutes meilleures. » DG NH Aschley, titrée en catégorie Adulte, terminait Réserve de grande championne.

Le lot de vaches de la Bretagne a remporté le Challenge interrégional.